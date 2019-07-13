https://static.news.ru/photo/712146d2-a5c3-11e9-9e08-fa163e074e61_1024.jpg Любовь Успенская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Любовь Успенская напомнила свои подписчикам в Instagram о травле, которую ей устроили после того, как она поддержала одиннадцатилетнюю Микеллу Абрамову, дочь Алсу.

Она опубликовала на своей странице фрагмент первого клипа Микеллы Абрамовой, записанного вместе с её главным соперником на шоу «Голос.Дети» Ержаном Максимом.

Успенская похвалила юных исполнителей за отличный дебют, а также пожурила своих подписчиков за то, что они поторопились раздувать скандал вокруг детей.

Дорогие мои, а теперь предлагаю вам оценить сложившуюся ситуацию и осознать, на сколько вы промахнулись. 2 потрясающих ребёнка, которые оказались выше всего этого, создали замечательный дуэт, — написала певица.

Успенская также певица похвалила их родителей за помощь своим детям. Подписчики певицы вновь обвинили её в выгораживании «показухи» и «фальши» Микеллы Абрамовой.

Дочь Алсу 12 июля презентовала свой первый клип на песню «Эта любовь», записанную совместно с Ержаном Максимом.

В шестом сезоне проекта «Голос. Дети» победила Микелла Абрамова, подопечная певицы Светланы Лободы. Зрители сразу усомнились в честности голосования, после чего началась проверка. Расследование показало подтасовку голосов, в результате чего было принято решение аннулировать результаты шоу.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст 24 мая объявил, что по решению жюри победителями шестого сезона проекта стали все финалисты, в том числе Ержан Максим. По его словам, судьи обсудили все варианты и решили, что не могут в данной ситуации проводить повторное голосование.