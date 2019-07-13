Певица Любовь Успенская напомнила свои подписчикам в
Она опубликовала на своей странице фрагмент первого клипа Микеллы Абрамовой, записанного вместе с её главным соперником на шоу «Голос.Дети» Ержаном Максимом.
Успенская похвалила юных исполнителей за отличный дебют, а также пожурила своих подписчиков за то, что они поторопились раздувать скандал вокруг детей.
Дорогие мои, а теперь предлагаю вам оценить сложившуюся ситуацию и осознать, на сколько вы промахнулись. 2 потрясающих ребёнка, которые оказались выше всего этого, создали замечательный дуэт, — написала певица.
Успенская также певица похвалила их родителей за помощь своим детям. Подписчики певицы вновь обвинили её в выгораживании «показухи» и «фальши» Микеллы Абрамовой.
Дочь Алсу 12 июля презентовала свой первый клип на песню «Эта любовь», записанную совместно с Ержаном Максимом.
В шестом сезоне проекта «Голос. Дети» победила Микелла Абрамова, подопечная певицы Светланы Лободы. Зрители сразу усомнились в честности голосования, после чего началась проверка. Расследование показало подтасовку голосов, в результате чего было принято решение аннулировать результаты шоу.
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст 24 мая объявил, что по решению жюри победителями шестого сезона проекта стали все финалисты, в том числе Ержан Максим. По его словам, судьи обсудили все варианты и решили, что не могут в данной ситуации проводить повторное голосование.