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Ушёл из жизни отец певца Александра Малинина

Александр Малинин Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Александр Малинин

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Отец российского певца Александра Малинина Николай Выгузов скончался в возрасте 79 лет. Он похоронен в селе Косулино под Екатеринбургом.

Похороны состоялись 5 декабря. В последний путь его провожали супруга Татьяна Выгузова и младший сын Олег.    

Александр Малинин на траурную церемонию приехать не смог. По словам вдовы, в настоящее время он находится за пределами России, сообщает URA.RU. Она отметила, что певец помог родным с похоронами материально.

В последнее время отец артиста серьёзно болел, а за год до смерти перенес инсульт, рассказала Выгузова.

Ранее News.ru писал о том, что в преддверии ЧМ-2018 Малинин со своей дочерью Устиньей записал кавер-версию песни Moskau группы Dschinghis Khan и снял на неё клип. Однако зрители раскритиковали данное творение за «шаблонность» и «лубочность».


#звезды #екатеринбург #Родители
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