Ушёл из жизни отец певца Александра Малинина

https://news.ru/storage/news/7fbf39f1cc25f186195dba9e04ab3073/5f1a8c50-76ff-4e85-a18d-35808f3f5742_850.jpg Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Александр Малинин

Отец российского певца Александра Малинина Николай Выгузов скончался в возрасте 79 лет. Он похоронен в селе Косулино под Екатеринбургом.

Похороны состоялись 5 декабря. В последний путь его провожали супруга Татьяна Выгузова и младший сын Олег.

Александр Малинин на траурную церемонию приехать не смог. По словам вдовы, в настоящее время он находится за пределами России, сообщает URA.RU. Она отметила, что певец помог родным с похоронами материально.

В последнее время отец артиста серьёзно болел, а за год до смерти перенес инсульт, рассказала Выгузова.

Ранее News.ru писал о том, что в преддверии ЧМ-2018 Малинин со своей дочерью Устиньей записал кавер-версию песни Moskau группы Dschinghis Khan и снял на неё клип. Однако зрители раскритиковали данное творение за «шаблонность» и «лубочность».