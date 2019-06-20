Иван Ургант Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Ведущий Иван Ургант в очередном выпуске питерской недели своего шоу на Первом канале пошутил над новостью об известности Ольги Бузовой. Он рассказал аудитории, что самым популярным человеком России является уроженец Санкт-Петербурга.

После этого уточнил, что в фамилии знаменитости вторая буква «у». Тех зрителей, которые посчитали, что речь идёт о главе государства и начали аплодировать, телеведущий ошарашил, сообщив: «Конечно, это Ольга Бузова!».

Ургант напомнил, что телеведущая и певица, ссылаясь на поисковые запросы в Google, заявила, что с 58% стала популярнее президента РФ, у которого оказалось 42%.

Во-первых, вопрос о том, знает ли Ольга цифры, отпал сам собой — знает. Во-вторых, всё-таки неплохая идея отключить интернет в России после этой новости. Ну, и наконец, что нам делать с этой уродливой новостью? То, что и завещал нам Петр I — поместить в Кунсткамеру между двухголовым телёнком и прической Дональда Трампа, — сказал ведущий «Вечернего Урганта».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Приятные новости ждали меня в Москве Это говорит о том, что я двигаюсь в правильном направлении Читать до конца «Запрос #Водица в Google с 4 июня является сверхпопулярным на 100% , что означает то, что каждый день с одинаковым интересом люди ищут информацию по этой теме. Самыми активными регионами стали: Алтайский край, Самарская и Челябинская области. К слову, Ольга Бузова единственный артист из России, кто попал в тренды Google сразу по нескольким запросам с таким интересом аудитории, а в поиске YouTube Ольга лидирует уже вторую неделю подряд, что является абсолютным рекордом в России. Теперь Ольга Бузова не #ВтораяПослеПутина. По количествам запросов в Google Ольга начала обгонять самого президента - Владимира Путина. Проценты в сравнении это доказывают. Ольга Бузова - 58%, а Владимир Путин - 42%.» Спасибо всем моим людям за веру в меня и любовь Летим дальше #тиритири#ольгабузова #бузова#моилюдивсегдасомной#buzova

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Ранее News.ru сообщал, что Ольга Бузова, проанализировав статистику Google, заявила, что обошла по популярности президента РФ. Также знаменитость отметила, что является единственной российской артисткой, попавшей в топы Google сразу по нескольким запросам. В трендах YouTube она находится уже две недели, что является абсолютным рекордом в РФ.

News.ru в соцсетях