https://static.news.ru/photo/1724bdde-93c2-11e9-be93-fa163e074e61_1024.jpg Иван Ургант Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Ведущий Иван Ургант в очередном выпуске питерской недели своего шоу на Первом канале пошутил над новостью об известности Ольги Бузовой. Он рассказал аудитории, что самым популярным человеком России является уроженец Санкт-Петербурга.

После этого уточнил, что в фамилии знаменитости вторая буква «у». Тех зрителей, которые посчитали, что речь идёт о главе государства и начали аплодировать, телеведущий ошарашил, сообщив : «Конечно, это Ольга Бузова!».

Ургант напомнил, что телеведущая и певица, ссылаясь на поисковые запросы в Google, заявила, что с 58% стала популярнее президента РФ, у которого оказалось 42%.

Во-первых, вопрос о том, знает ли Ольга цифры, отпал сам собой — знает. Во-вторых, всё-таки неплохая идея отключить интернет в России после этой новости. Ну, и наконец, что нам делать с этой уродливой новостью? То, что и завещал нам Петр I — поместить в Кунсткамеру между двухголовым телёнком и прической Дональда Трампа, — сказал ведущий «Вечернего Урганта».

Ранее News.ru сообщал, что Ольга Бузова, проанализировав статистику Google, заявила, что обошла по популярности президента РФ. Также знаменитость отметила, что является единственной российской артисткой, попавшей в топы Google сразу по нескольким запросам. В трендах YouTube она находится уже две недели, что является абсолютным рекордом в РФ.