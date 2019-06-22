https://static.news.ru/photo/ba75a410-9491-11e9-a3f1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Vladimir Lukjanov/Russian Look

Комик Данила Поперечный ударил ведущего тушкой рыбы по лицу в эфире передачи «Вечерний Ургант».

Гостями студии стали участники творческого объединения «КЛИККЛАК», которые в одном из своих видео давали друг другу пощёчины, то есть, «леща». Иван Ургант предложил повторить это действие с ним, но используя настоящую рыбу, что и сделал Поперечный в эфире Первого канала .

Ранее News.ru писал, что Ведущий Иван Ургант в очередном выпуске питерской недели своего шоу на Первом канале пошутил над новостью об известности Ольги Бузовой. Он рассказал аудитории, что самым популярным человеком России является уроженец Санкт-Петербурга. После этого уточнил, что в фамилии знаменитости вторая буква «у». Тех зрителей, которые посчитали, что речь идёт о главе государства и начали аплодировать, телеведущий ошарашил, сообщив: «Конечно, это Ольга Бузова!».