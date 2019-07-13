Популярный российский телеведущий Иван Ургант опубликовал фото, находясь на мировой велогонке «Тур де Франс». Поклонники были поражены его спортивной формой.
Тот случай, когда надел форму и уже устал, — написал юморист в Instagram.
Подписчики отметили не только его атлетическое тело, но и красивую форму. Артист поддерживает на велогонке казахстанскую команду.
Как ранее писал News.ru, Ургант в очередном выпуске питерской недели своего шоу на Первом канале пошутил над новостью об известности Ольги Бузовой. Он рассказал аудитории, что самым популярным человеком России является уроженец Санкт-Петербурга.