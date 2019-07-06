https://static.news.ru/photo/thunk_1024.jpg

Песни группы «Ленинград» приводят к ранней импотенции. Об этом заявил руководитель Уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин.

Всему виной, уверен он, так называемый «эротический мат», который нередко используется в музыкальных композициях коллектива. Такие слова в древности предназначались для усиления детородных возможностей, уверен житель Екатеринбурга. Концерты же Сергея Шнурова и его команды способствуют обратному, утверждает он.

Это прямая методика отъёма у слушателей мужской родовой силы, т.е. превращение участников в импотентов, лишённых самой способности создать семью и родить здоровых детей, — написал Чеурин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Однако в группе обвинениям в «распространении» импотенции удивились. Там утверждают, что о подобном прежде никогда не слышали.

Как заявил изданию URA.RU пресс-секретарь и гитарист коллектива Дмитрий Гугучкин, за такими утверждениями должны стоять железобетонные доказательства.

Я надеюсь, что этот активист может подтвердить свои слова, потому что для таких обвинений нужно обладать какой-то подтверждающей информацией и большой смелостью, — сказал Гугучкин.

6 июля группа «Ленинград» даёт концерт на стадионе «Екатеринбург Арена», который находится напротив местной епархии РПЦ. Геннадий Чеурин в связи с этим назвал выступление коллектива «сатанистским шабашом».

Ранее, как писал News.ru, член Общественной палаты Приморского края Сергей Мильвит обратился в Следственный комитет с просьбой проверить видеоклип «Ленинграда» на песню i_$uss. По его мнению, «мерзкая» и «кощунственная» композиция оскорбляет чувства верующих и «откровенно глумится над христианскими таинствами».