https://static.news.ru/photo/9cf8ef84-9fb6-11e9-923f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: na-nax.com

Группа «На-На» в честь 30-летия со дня основания представила новое провокационное видео на песню «Считаю медленно до ста». В нём музыканты появляются в совершенно непривычных для себя ролях.

Это очень смешной, позитивный и очень необычный для «На-На» клип. Впервые мы снимались в таком амплуа! Но это настоящая бомба! — рассказали радиостанции « Говорит Москва » участники группы «На-На» Вячеслав Жеребкин и Леонид Семидьянов.

В новом видео участники предстают полураздетыми, а действие клипа разворачивается в бассейне. Режиссёром стал Егор Воронин. Перед съёмками музыкантам пришлось месяц тренироваться под руководством многократной чемпионки Европы и России по синхронному плаванию Ирины Мазуровой.

Ранее News.ru писал, что продюсер группы Бари Алибасов объявил дополнительный кастинг в состав музыкального коллектива. В «На-На» не хватает трёх новых танцоров и певцов, которые примут участие в будущем гастрольном шоу.