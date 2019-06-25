https://static.news.ru/photo/fc52b046-9773-11e9-9ce6-fa163e074e61_1024.jpg Юлия и Виктор Началовы Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Отец скончавшейся весной от заражения крови российской исполнительницы Юлии Началовой Виктор Началов болен онкологическим заболеванием.

Как признался сам мужчина, врачи обнаружили у него злокачественную опухоль кишечника.

Болезнь была выявлена на начальной стадии — сразу после смерти Юлии, — рассказал Началов в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Мужчина рассказал, что проходит лечение в Израиле и врачи говорят, что динамика положительная.

Российская певица Юлия Началова умерла на 39-м году жизни от остановки сердца, которую спровоцировал сильнейший воспалительный процесс.

Ранее стало известно, что поклонники таланта Юлии Началовой продолжают добиваться присвоения певице звания заслуженной артистки России. Соответствующую петицию подписали уже более 13 тысяч человек, сообщал News.ru.