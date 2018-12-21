USD  67.371 EUR  76.9377
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin3,891.57 $
МОСКВА-9°C04:35
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. шоу-бизнес

У Дмитрия Маликова родилась дочь

Дмитрий Маликов instagram.com/d_malikov

Дмитрий Маликов

шоу-бизнес [ версия для печати ]

У 19-летнего племянника Дмитрия Маликова родился ребёнок. Молодой отец принимает поздравления. Равно как и его мама Инна Маликова: она стала бабушкой прелестной внучки.

По слухам, наследницу семейству музыкантов подарила 22-летняя выпускницы РЭУ имени Плеханова Анастасия Толстая. с девушкой 19-летний Маликов встречается уже полтора года. 

О племяннике Дмитрия Маликова известно куда меньше, чем о его дяде. Дмитрий Маликов-младший, несмотря на довольно юный возраст, интересуется ресторанным бизнесом и любит готовить. Периодически он проводит мастер-классы для знакомых, где показывает, как готовить то или иное блюдо. Несмотря на внушительную разницу в возрасте, Дмитрий дружит со многими знаменитостями. Фотографии с Иосифом Пригожиным, Олегом Газмановым, Стасом Михайловым регулярно появляются в его Instagram. Дмитрий близок и с двоюродной сестрой Стефанией — молодые люди активно поддерживают отношения.

Что касается певца, то Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом в январе прошлого года. Тогда стало известно о том, что супруги прибегли к услугам суррогатной матери, которая и родила паре сына.


самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
происшествия
Юноша вломился в похоронное бюро и занялся сексом с покойником
Извращенец вскрыл гробы ради любовных утех

Лента новостей
экономика 04:33
Биржи США показали рекордный за последнее десятилетие обвал
происшествия 03:57
Мигранты с ножами и прутьями захватили судно в устье Темзы
происшествия 03:47
Газопровод в Якутии загорелся после разрыва
экономика 03:33
Доллар растёт на международной обстановке
технологии 03:17
Изъян в двигателе заставил Ford отозвать миллион автомобилей
происшествия 02:55
Один человек пострадал в драке на западе Москвы
экономика 02:38
Компания из Италии поставила оборудование заводу вин в Крыму
общество 02:36
Транспортники Пскова выходят на митинг
в мире 02:25
СМИ Британии пророчат начало Третьей мировой из-за Азова
происшествия 02:05
После угроз пропал свидетель по делу о пытках в МВД Иркутска
в мире 01:38
Арестованных украинских моряков оставили под стражей
в мире 01:35
США обвинили китайца в краже торговых секретов
в мире 01:14
Экс-президент Приднестровья получил срок и крупный штраф
происшествия 01:07
Пожар на складе в Петербурге потушен
в мире 00:50
Британские морпехи обучат украинских военных
Другие новости
шоу-бизнес 17:47
Монеточку прокатили в центре Москвы
Лучшие кадры со съёмок новогоднего концерта
шоу-бизнес 17:03
Билеты на Пугачёву раскупили моментально
шоу-бизнес 16:24
Новости шоу-бизнеса за неделю
Самые обсуждаемые темы с 17 по 21 декабря
шоу-бизнес 15:50
Little Big и «Руки вверх!» сняли клип про секту
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top