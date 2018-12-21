У Дмитрия Маликова родилась дочь

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Дмитрий Маликов

У 19-летнего племянника Дмитрия Маликова родился ребёнок. Молодой отец принимает поздравления. Равно как и его мама Инна Маликова: она стала бабушкой прелестной внучки.

По слухам, наследницу семейству музыкантов подарила 22-летняя выпускницы РЭУ имени Плеханова Анастасия Толстая. с девушкой 19-летний Маликов встречается уже полтора года.

О племяннике Дмитрия Маликова известно куда меньше, чем о его дяде. Дмитрий Маликов-младший, несмотря на довольно юный возраст, интересуется ресторанным бизнесом и любит готовить. Периодически он проводит мастер-классы для знакомых, где показывает, как готовить то или иное блюдо. Несмотря на внушительную разницу в возрасте, Дмитрий дружит со многими знаменитостями. Фотографии с Иосифом Пригожиным, Олегом Газмановым, Стасом Михайловым регулярно появляются в его Instagram. Дмитрий близок и с двоюродной сестрой Стефанией — молодые люди активно поддерживают отношения.

Что касается певца, то Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом в январе прошлого года. Тогда стало известно о том, что супруги прибегли к услугам суррогатной матери, которая и родила паре сына.