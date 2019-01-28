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У дочери Толкалиной появился первый бойфренд

Любовь Толкалина с дочерью Машей Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Любовь Толкалина с дочерью Машей

шоу-бизнес [ версия для печати ]
Актриса рассказала News.ru о переменах в жизни

Любовь Толкалина поделилась новостями из жизни на церемонии вручения кинопремии «Золотой орёл». Актриса появилась на вечере в одиночестве.

Артистка обмолвилась, что у её дочери Маши появился бойфренд. Семья выбор девушки одобрила.

«Последний раз мы ходили с дочерью в кинотеатр на фильм „Кислота“ Саши Горчилина — впечатления не совпали! Я смотрела как мама, а дочь как „пациент“! А потом она на этот фильм специально водила своего молодого человека. Он очень хороший, мы все рады! Он помогал нам еще на этапе подготовки к первому балу (речь о бале дебютанток, проводимом глянцевым журналом. — Ред.). Нет, он не танцор, он бизнесмен. А Маше уже восемнадцать лет!» — заливисто смеясь, рассказала актриса News.ru.

Мария родилась в браке актрисы с Егором Кончаловским. Официально союз не был зарегистрирован, спустя 18 лет родители Марии расстались. Дочь актрисы и режиссёра мечтает связать свою жизнь с живописью — она унаследовала талант родственников Василия Сурикова и Петра Кончаловского — и поступить в академию художеств. Актрисой девушка, в отличие от мамы, никогда быть не хотела.

Год назад Мария похудела на 30 килограммов. По словам девушки, она не прибегала к диетам, но до сих пор придерживается правильного питания и не забывает заниматься спортом. Один из любимых видов — верховая езда.


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