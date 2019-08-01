Анита Цой Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российская певица Анита Цой отменила ряд концертов из-за травмы, полученной на фестивале «Жара» в Баку.

По словам артистки, врачи запретили ей гастролировать в течение месяца. В связи с этим пришлось отказаться от выступлений в Анапе, Геленджике, Евпатории, Севастополе, Симферополе, Сочи, Феодосии и Ялте.

Примите, пожалуйста, мои искренние извинения. Я очень надеюсь на максимально быстрое восстановление и на наши будущие встречи! – написала певица в Instagram.

Поклонники в комментариях поддержали Цой и пожелали ей скорейшего выздоровления.

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Дорогой мой зритель, в связи с недавней травмой ноги на фестивале "Жара" в Баку и запретом врачей гастрольной деятельности в ближайшем месяце, я вынуждена объявить об отмене концертов в городах: Сочи, Геленджик, Анапа, Симферополь, Севастополь, Феодосия, Ялта и Евпатория. Примите, пожалуйста, мои искренние извинения. Я очень надеюсь на максимально быстрое восстановление и на наши будущие встречи! С любовью, Ваша_А.

Публикация от Anita Tsoy - Анита Цой (@anitatsoy)

Ранее News.ru писал, что певица сильно травмировала палец на ноге, когда поднималась по лестнице в концертном зале. На ковровой дорожке фестиваля «Жара» она появилась в инвалидном кресле.

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