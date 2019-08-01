https://static.news.ru/photo/1d6cbfda-b455-11e9-b9e5-fa163e074e61_660.jpg Анита Цой Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российская певица Анита Цой отменила ряд концертов из-за травмы, полученной на фестивале «Жара» в Баку.

По словам артистки, врачи запретили ей гастролировать в течение месяца. В связи с этим пришлось отказаться от выступлений в Анапе, Геленджике, Евпатории, Севастополе, Симферополе, Сочи, Феодосии и Ялте.

Примите, пожалуйста, мои искренние извинения. Я очень надеюсь на максимально быстрое восстановление и на наши будущие встречи! – написала певица в Instagram.

Поклонники в комментариях поддержали Цой и пожелали ей скорейшего выздоровления.

Ранее News.ru писал, что певица сильно травмировала палец на ноге, когда поднималась по лестнице в концертном зале. На ковровой дорожке фестиваля «Жара» она появилась в инвалидном кресле.