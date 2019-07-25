https://static.news.ru/photo/8f41ee72-ae75-11e9-8993-fa163e074e61_1024.jpg Влад Топалов и Регина Тодоренко Фото: vladtopalov/vk.com

Певец Влад Топалов и его супруга Регина Тодоренко раскритиковали выступление американской певицы Кристины Агилеры.

В аккаунте певца в Instagram новоиспечённые супруги сообщили, что впервые за долгое время вышли в свет без сына, посетив концерт Агилеры. Певец и телеведущая признались, что являются большими поклонниками творчества американской звезды. Однако шоу певицы в Москве разочаровало их.

Я так люблю Кристину Агилеру, но я так расстроена. Всё так плохо — поделилась впечатлениями Тодоренко.

Топалов поддержал мнение жены, однако отметил, что Агилера «на очень крутом боди-позитиве», намекнув на её лишний вес. Супруги сообщили, что они покинули концерт, не дожидаясь его окончания. По мнению певца, исполнительница привезла в Россию старое шоу.

Обладательница пяти премий Grammy Кристина Агилера вечером 23 июля дала первый сольный концерт в Москве на стадионе «ВТБ-Арена».

Как ранее писал News.ru, Агилера и ведущий вечернего ТВ-шоу Джимми Фэллон выступили в нью-йоркском метро. Акция была приурочена к выходу нового альбома певицы Liberation.