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Певец Влад Топалов и бывшая ведущая «Орла и решки» Регина Тодоренко опубликовали свои свадебные клятвы.

Они пообещали любить друг друга до конца жизни и хранить верность. Пара обменялась кольцами на юге Италии в городе Сорренто. Они несколько дней жили в трёхэтажной вилле. Только её аренда обошлась им в 4,5 миллиона рублей, рассказали в окружении знаменитостей. На свадебное торжество они потратили больше семи миллионов рублей.

Как писал News.ru, Тодоренко призналась, что мечтает о втором ребёнке, а также рассказала, что перед торжеством в Италии её охватил самый настоящий предсвадебный психоз.