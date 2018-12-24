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Том Хэнкс накормил фанатов в ресторане

TriStar Pictures/Global Look Press

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Общающиеся с поклонниками звёзды Голливуда — не такое уже и редкое зрелище на Западе. Однако актёру Тому Хэнксу одних разговоров показалось мало.

Хэнкс шёл по улице в Калифорнии и решил заглянуть в сетевой ресторан быстрого питания In-N-Out Burger. Актёр просто хотел спокойно поесть, однако слава сыграла ему не на руку: люди быстро распознали в нём знаменитость и потянулись за автографами. Хэнкс не растерялся и пожал руки всем желающим. Он поговорил с людьми, а потом предложил им съесть с ним ланч, оплатив все расходы за каждого.

Актёра тут же расхвалили в Сети за то, что тот не «зазвездился», хотя на Западе уже давно считается в порядке вещей свободно общаться с поклонниками. Везде бы так.

Том Хэнкс в разное время работал как актёр, режиссёр, продюсер, сценарист и даже писатель. Он побил рекорд, став вторым человеком, получившим «Оскар» два раза подряд. Он удостоился двух наград от киноакадемии за главные роли в фильмах «Форест Гамп» и «Филадельфия». 

В 2019 году Хэнкс появится на экранах в драматическом фильме Фреда Роджерса «Ты — мой друг». 


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