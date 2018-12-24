Том Хэнкс накормил фанатов в ресторане

https://news.ru/storage/news/f54a5e28ae48f1af964ab790251f3a93/604df5b1-bf5c-4e87-b2db-4c04b3c82140_850.jpg TriStar Pictures/Global Look Press

Общающиеся с поклонниками звёзды Голливуда — не такое уже и редкое зрелище на Западе. Однако актёру Тому Хэнксу одних разговоров показалось мало.

Хэнкс шёл по улице в Калифорнии и решил заглянуть в сетевой ресторан быстрого питания In-N-Out Burger. Актёр просто хотел спокойно поесть, однако слава сыграла ему не на руку: люди быстро распознали в нём знаменитость и потянулись за автографами. Хэнкс не растерялся и пожал руки всем желающим. Он поговорил с людьми, а потом предложил им съесть с ним ланч, оплатив все расходы за каждого.

Актёра тут же расхвалили в Сети за то, что тот не «зазвездился», хотя на Западе уже давно считается в порядке вещей свободно общаться с поклонниками. Везде бы так.

Том Хэнкс в разное время работал как актёр, режиссёр, продюсер, сценарист и даже писатель. Он побил рекорд, став вторым человеком, получившим «Оскар» два раза подряд. Он удостоился двух наград от киноакадемии за главные роли в фильмах «Форест Гамп» и «Филадельфия».

В 2019 году Хэнкс появится на экранах в драматическом фильме Фреда Роджерса «Ты — мой друг».