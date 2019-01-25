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Тимати подарил невесте крест за два миллиона

Тимати vk.com/timatiofficial

Тимати

шоу-бизнес [ версия для печати ]
Анастасия Решетова похвасталась дорогим подарком

Модели Анастасии Решетовой исполнилось 23 года. Возлюбленная Тимати отметила его вместе с ним в Париже, теперь же пара вместе с дочерью рэпера переместилась на побережье океана.

Анастасия Решетова поделилась с подписчиками в Storis снимком подарка любимого. Тимати преподнёс ей крест, инкрустированный бриллиантами, от известного ювелирного бренда. Об украшениях этой марки мечтают многие девушки. В частности, подарок Тимати оценивается больше чем в два миллиона рублей. 

Разговоры о том, что Тимати вот-вот сделает предложение Решетовой, не утихают не первый месяц. Как и предположения о том, что модель ждёт ребёнка от рэпера. Пара слухи не комментирует, зато активно делится фотографиями с отдыха. 

Анастасия нашла общий язык с четырёхлетней дочерью Тимати Алисой, но по большей части воспитанием девочки занимается мама исполнителя Симона Юнусова. Бабушка рассказывала News.ru, что Алиса растёт неизбалованной девочкой и никогда не просит себе подарки. По мнению Симоны Юнусовой, Алиса довольно застенчива, как и её мама, но семья делает всё, чтобы раскрепостить девочку. В том числе для этой цели Алиса ходит в театральную студию. 


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