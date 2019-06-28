https://static.news.ru/photo/b67ff56e-9a76-11e9-88c1-fa163e074e61_1024.jpg Елена Темникова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российскую певицу и экс-участницу музыкального трио «Серебро» Елену Темникову возмутил ответ её бывшего продюсера Макса Фадеева, который обвинил свою подопечную во лжи, что она выдумала для собственного пиара его якобы роман с другой солисткой музколлектива Ольгой Серябкиной.

Девушка уверяет, что её слова истинная правда, готова пройти тест на любом детекторе лжи и приглашает сделать то же самое Серябкину и Фадеева.

Я готова ответить за базар. Предлагаю устроить полиграф в прямом эфире, — сказала Темникова.

Певица напомнила, что вместе с Фадеевым они из Кургана, а в этом городе «привыкли все отвечать за сказанное», пишет Teleprogramma.pro

Ранее экс-солистка «Серебра» заявила на всю страну, что у Макса Фадеева и исполнительницы Ольги Серябкиной был роман и что она заставала их в номере неоднократно.

В ответ продюсер назвал эту информацию «грязным слухом с помойки», писал News.ru.