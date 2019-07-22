Российский шоумен и соведущий телепрограммы «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталёв женился на украинской певице Марии Гончарук. Церемония бракосочетания прошла в одном из столичных загсов.
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Как писал News.ru, Дмитрий Хрусталёв не сможет в течение полутора лет управлять транспортным средством. Такое решение вынес мировой суд Останкинского района столицы. Кроме того, судья Анна Болотникова постановила оштрафовать шоумена на 30 тысяч рублей. Причиной административного наказания стал отказ комика пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови.