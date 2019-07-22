https://static.news.ru/photo/6b6102de-ac5b-11e9-9ac3-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Хрусталёв и Мария Гончарук Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский шоумен и соведущий телепрограммы «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталёв женился на украинской певице Марии Гончарук. Церемония бракосочетания прошла в одном из столичных загсов.

Как сообщают «Аргументы недели», 40-летний Дмитрий влюбился в 29-летнюю Марию практически сразу, как её увидел. Он баловал свою избранницу красивыми букетами, романтическими свиданиями и многочисленными путешествиями. Семья Марии, проживающая в Киеве, одобрила её выбор.

Как писал News.ru, Дмитрий Хрусталёв не сможет в течение полутора лет управлять транспортным средством. Такое решение вынес мировой суд Останкинского района столицы. Кроме того, судья Анна Болотникова постановила оштрафовать шоумена на 30 тысяч рублей. Причиной административного наказания стал отказ комика пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови.