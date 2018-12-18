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Татьяна Арнтгольц нашла замену Жидкову

Марк Богатырёв и Татьяна Арнтгольц Сергей Лантюхов/News.ru

Марк Богатырёв и Татьяна Арнтгольц

шоу-бизнес [ версия для печати ]
Избранником актрисы стал её коллега Марк Богатырёв

Марк Богатырёв и Татьяна Арнтгольц вместе появились на премьере фильма «Ёлки Последние». Молодые люди вели себя как пара.

О романе между актёрами знали только близкие друзья. Марк Богатырёв подтвердил корреспонденту News.ru: они с Татьяной пара.  

В новогоднем фильме Тимура Бекмамбетова «Ёлки Последние» Марк Богатырёв, известный зрителям по сериалу «Кухня», сыграл самодовольного артиста Комаровского, в которого влюбляется его поклонница. Правда, герой быстро о ней забывает — как только видит перед собой другую такую же.

Преданные зрители телефильма «Кухня» знают, что Марка Богатырёва в жизни связывали отношения с его партнёршей Еленой Подкаминской. Роман был столь бурным, а расставание таким тяжёлым, что артист даже пытался свести счёты с жизнью. Он рассказывал об этом позже в интервью. Впрочем, все неудачи в личной жизни в прошлом. Актёр счастлив с Татьяной Арнтгольц. Они вместе почти год. 

Арнтгольц была замужем за коллегой Иваном Жидковым. После развода они воспитывают общую дочь.


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