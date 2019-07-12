https://static.news.ru/photo/1a21d9fe-a466-11e9-baec-fa163e074e61_1024.jpg Тарзан Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Танцор Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, прокомментировал откровенную фотографию, которую его жена, певица Наташа Королёва, опубликовала в поддержку коллеги по сцене Светланы Лободы.

Ты прекрасная, моя Наташа Королёва. В одежде и без, в гриме и в отсутствии оного! Горжусь тобой и люблю! Вот уж точно — 45 — баба — ЙОГАдка опять, — написал артист на своей странице в Instagram , прикрепив к посту фото обнажённой супруги, стоящей на голове.

Пользователи Сети обвинили Лободу в присвоении чужой фотографии, на которой запечатлена девушка с красивой фигурой в стойке на голове. Лица при этом не было видно, поэтому поклонники артистки были уверены, что на снимке запечатлена именно она. Однако позже модель из США заявила права на фото. В настоящее время публикация удалена со страницы Лободы из-за нарушения авторских прав.

Наташа Королёва решила вмешаться в скандал и полностью без одежды повторила позу девушки на снимке, размещённом у Лободы. Откровенное фото она разместила в Instagram. Певица напомнила своим подписчикам, что никогда не стоит комплексовать из-за внешности.

Ранее News.ru писал о том, что писательница, бизнесвумен и светская львица Лена Ленина решила не оставаться в стороне от скандала, разгоревшегося вокруг певицы Светланы Лободы. В поддержку артистки она разделась догола и опубликовала откровенную фотосессию в Сети. Ленина подчеркнула, что пышные и голые — это новый тренд, а также призналась, что скромность в шоу-бизнесе является знаком профессиональной непригодности, поэтому приходится соответствовать.