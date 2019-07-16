https://static.news.ru/photo/a5e78e4a-a7ca-11e9-9179-fa163e074e61_1024.jpg Игорь Тальков Фото: Игорь Тальков/vk.com

Авиаперевозчик не объяснил Игорю Талькову-младшему о причинах аннулирования его авиабилета и инцидента в аэропорту — музыканта не пустили на борт лайнера из-за гитары, сообщил представитель исполнителя.

Игорю аннулировали оба билета — и туда, и обратно. Его не поставили в известность, деньги не вернули, в личном кабинете также не было указано, что билеты аннулированы и причины этого тоже, — цитирует сообщение РИА Новости .

Инцидент в Шереметьево произошёл 13 июля 2019. Талькова-младшего возмутило то, что для музыкального инструмента ему предложили купить дополнительное место. Перед этим, как он выразился, его «промурыжили» в аэропорту ещё какое-то время.

Его удивило, что подобное произошло, несмотря на то, что у него был билет премиум-класса. Таким пассажирам разрешено провозить с собой даже спортинвентарь. В результате Тальков не успел на рейс в рамках гастрольного тура.

Ранее News.ru писал о том, что певец был оштрафован на 200 тысяч рублей и на два года лишён права управлять автомобилем. Такое решение принял Чертановский суд Москвы.