https://static.news.ru/photo/1a38dea6-b069-11e9-badb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Интернет-пользователи обвинили продюсера Яну Рудковскую в том, что она с помощью связей помогла своим сыновьям поступить в один из самых престижных вузов России.

Ранее Рудковская опубликовала в своём Instagram фото, добавив, что её сыновья от брака с бизнесменом Виктором Батуриным поступили в МГИМО. Однако комментаторы не обрадовались этой новости. Подписчики заявили, что Андрей и Николай попали в учебное заведение только благодаря влиятельной матери и отцу-миллиардеру. Многие отметили, что сейчас «блат» нужно скрывать, а не выпячивать, как это делает светская львица.

В ответ на это продюсер призвала прекратить травлю её детей. Она отметила, что сыновья самостоятельно прошли по баллам сразу в несколько вузов, но оба выбрали МГИМО.

Как писал News.ru, Рудковская прокомментировала инцидент, во время которого 6-летний сын Саша был госпитализирован с травмой, полученной от удара об лёд.