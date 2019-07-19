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Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской на днях потребовалась экстренная помощь медиков. Всё дело в том, что Саша неудачно прыгнул на тренировке и разбил себе подбородок. Об этом мать юного спортсмена рассказала в Instagram .

Упал, рассёк подбородок. Ездили к врачу, увозили на скорой. Вот сняли швы, — сообщила Рудковская.

Плющенко-младший упал, выполняя двойной риттбергер. Несмотря на свой юный возраст, мальчик может похвастаться большими успехами в фигурном катании. Он принимает участие в российских и зарубежных турнирах и зачастую становится победителем.

Ранее News.ru писал, что сын Плющенко поразил японскую публику, исполнив двойной сальхов на ледовом шоу в Саппоро.