https://static.news.ru/photo/add7f3fe-9ea8-11e9-ab1a-fa163e074e61_1024.jpg Сын Бари Алибасова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сын известного продюсера Бари Алибасова проходит проверку на полиграфе, чтобы доказать, что отравление отца — не ложь. Об этом Бари заявил в программе Дмитрия Шепелева «На самом деле».

Сын музыканта отчаянно доказывал, что отравление отца щёлочью не было инсценировкой: отец действительно хлебнул «Крота» и едва не отправился на тот свет. А вот транслировал дальнейшие события он уже сам, чтобы создать пиар-компанию. Алибсов заявил, что отец сам потребовал вести съёмку даже таких нелицеприятных моментов, как промывание желудка.

Эксперты выявили множество несостыковок в рассказе Алибасова, в частности, даже в рассказе о том, как ему позвонил отец со словами «Сынок, я умираю» и семи минут, которые понадобились сыну Алибасова для того, чтобы добраться до дома. В итоге там уже якобы стояла скорая, врачам котрой Бари-младший открыл дверь, в коридоре лежал отец.

Не поверили эксперты ни одному слову сына, рассказывающему, как отец отхаркивался кусочками желудка и пищевода: на кадрах самой первой съёмки и в помине нет никаких кровавых следов. Зато Алибасов-младший подтвердил, что принимал некоторые препараты для того, чтобы обмануть полиграф и знает необходимые для этого психологические приёмы.

Сын продюсера не отрицает, что сам тиражировал новости о состоянии своего отца и вся история с отравлением музыканта — не более, чем пиар-акция. Не смутило Бари-младшего заявление врача в студии, которая усомнилась в диагнзе: он показал выписку, подтверждающую, что продюсер на самом деле выпил щёлочь.

А вот отравился ли Бари-старший на самом деле, полиграфологам ещё предстоит узнать: Дмитрий Шепелев заявил о необходимости проведения ещё одной передачи для установления истины. За кулисами ожидал своего выхода звёздный отец, но ему так и не пришлось выйти из-за нехватки эфирного времени.

Ранее News.ru сообщал, что диагноз, поставленный продюсеру Бари Алибасову врачами из НИИ имени Склифосовского, подтверждён экспертами ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России», заявил его официальный представитель Вадим Горжанкин.