https://static.news.ru/photo/30218fd6-a8d7-11e9-8549-fa163e074e61_1024.jpg Жанна Фриске Фото: Juliya Khanina/Russian Look/Global Look Press

Сын Жанны Фриске шестилетний Платон увлёкся на отдыхе ведением аудиодневника. Вместе с отцом Дмитрием Шепелевым мальчик сейчас отдыхает в Италии.

Об увлечении сына сообщил отец в Instagram. Шепелев пожаловался, что на отдыхе событий мало, но вот самое прикольное — «мой сын начал вести аудиодневник».

Он делает записи в диктофоне, — рассказал телеведущий.

Шепелев даже пошутил, что следующая его запись будет скопирована у сына, типа «привет, это мой дневник. Я надел белую футболку, настроение отличное».

Подписчики отметили, что мальчик идёт по стопам звёздных родителей. Некоторые отметили сходство Платона с мамой-певицей.

Ранее News.ru сообщал, что телеведущий Дмитрий Шепелев старается не только строить карьеру, но и уделять внимание воспитанию ребёнка, с которым, как заявил в Instagram гражданский супруг скончавшейся в 2015 году певицы Жанны Фриске, он пытается проводить минимум три часа в день.