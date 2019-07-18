Шепелев даже пошутил, что следующая его запись будет скопирована у сына, типа «привет, это мой дневник. Я надел белую футболку, настроение отличное».
Подписчики отметили, что мальчик идёт по стопам звёздных родителей. Некоторые отметили сходство Платона с мамой-певицей.
Ранее News.ru сообщал, что телеведущий Дмитрий Шепелев старается не только строить карьеру, но и уделять внимание воспитанию ребёнка, с которым, как заявил в Instagram гражданский супруг скончавшейся в 2015 году певицы Жанны Фриске, он пытается проводить минимум три часа в день.