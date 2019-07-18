Жанна Фриске Фото: Juliya Khanina/Russian Look/Global Look Press

Сын Жанны Фриске шестилетний Платон увлёкся на отдыхе ведением аудиодневника. Вместе с отцом Дмитрием Шепелевым мальчик сейчас отдыхает в Италии.

Об увлечении сына сообщил отец в Instagram. Шепелев пожаловался, что на отдыхе событий мало, но вот самое прикольное — «мой сын начал вести аудиодневник».

Он делает записи в диктофоне, — рассказал телеведущий.

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Несколько слов на тему времяпровождения с детьми. Как-то на корпоративном мероприятии от одного из руководителей услышал тост о преданности своему делу. Он говорил: «Когда я возвращаюсь с работы, дети уже спят. Когда ухожу на работу - еще спят». Помню, тогда меня это потрясло. Я стараюсь выстраивать свой день так, чтобы проводить с ребенком хотя бы час утром и два вечером. Понимаю, с точки зрения человека, который строит карьеру это звучит абсурдно. Только я не хочу пропускать жизнь ребенка. Поэтому стараюсь успеть везде. Сейчас пора летних отпусков. Ото многих слышу на вопрос «чем займешься?» ответ «побуду с семьей, детьми». Как вы считаете, это решение - год посвятить работе и несколько недель семье? Спрашиваю совершенно без сарказма (без споров соглашусь, что это я сумасшедший папаша, но все же). Сколько ваш мужчина проводит времени с детьми? И как лучше: по несколько часов в день или раз в год в отпуске достаточно? #60секунд

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)

Шепелев даже пошутил, что следующая его запись будет скопирована у сына, типа «привет, это мой дневник. Я надел белую футболку, настроение отличное».

Подписчики отметили, что мальчик идёт по стопам звёздных родителей. Некоторые отметили сходство Платона с мамой-певицей.

Ранее News.ru сообщал, что телеведущий Дмитрий Шепелев старается не только строить карьеру, но и уделять внимание воспитанию ребёнка, с которым, как заявил в Instagram гражданский супруг скончавшейся в 2015 году певицы Жанны Фриске, он пытается проводить минимум три часа в день.

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