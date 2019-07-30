https://static.news.ru/photo/ada8cf8e-b38e-11e9-8f45-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин с сыном Гарри Фото: garry.liza_galkiny/instagram.com

Дети певицы Аллы Пугачёвой и телеведущего Максима Галкина регулярно удивляют публику. На этот раз глава семейства, отдыхающий вместе с семьёй в Юрмале, опубликовал видеоролик, где его сын Гарри учится звонить в колокола.

На кадрах в Instagram артиста видно, что мальчик всерьёз увлёкся процессом. Он улыбается, а его папа в это время снимает окрестности с высоты птичьего полёта.

Видео по традиции с восторгом встретили фанаты. Пользователи отметили важность духовного воспитания и похвалили Гарри за умения: «Чудо-звонарь!», «Вот это я понимаю — детство. Деревенский колокол, бескрайние просторы. Любовь к Родине закладывается с детства», «Молодцы, Аллочка и Максим. Детей воспитывают в православии».

Ранее, как писал News.ru, юморист опубликовал трогательное фото, на котором его пятилетняя дочка Лиза поздравляет двоюродного брата с днём рождения. Пользователи сразу отметили, что девочка растёт не только артистичной, но и очень нежной и милой.