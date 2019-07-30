Дети певицы Аллы Пугачёвой и телеведущего Максима Галкина регулярно удивляют публику. На этот раз глава семейства, отдыхающий вместе с семьёй в Юрмале, опубликовал видеоролик, где его сын Гарри учится звонить в колокола.
На кадрах в
Видео по традиции с восторгом встретили фанаты. Пользователи отметили важность духовного воспитания и похвалили Гарри за умения: «Чудо-звонарь!», «Вот это я понимаю — детство. Деревенский колокол, бескрайние просторы. Любовь к Родине закладывается с детства», «Молодцы, Аллочка и Максим. Детей воспитывают в православии».
Ранее, как писал News.ru, юморист опубликовал трогательное фото, на котором его пятилетняя дочка Лиза поздравляет двоюродного брата с днём рождения. Пользователи сразу отметили, что девочка растёт не только артистичной, но и очень нежной и милой.