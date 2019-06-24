https://static.news.ru/photo/0b741fda-9691-11e9-ae79-fa163e074e61_1024.jpg Архип Глушко и Мария Слугина Фото: instagram.com/slugina_64

Сын популярной певицы Наташи Королёвой и танцора Сергея Глушко опубликовал откровенное фото с участницей «Дома-2» Марией Слугиной.

Летний чилакс, — написал Архип Глушко под фотографией.

Влюблённые уже встречаются несколько месяцев. Глушко-младший уже познакомил свою избранницу с родителями, передаёт « Пятый канал ».

Как писал News.ru, Наташа Королёва объяснила, почему Украина лишила её права въезда на родину. По словам исполнительницы, Служба безопасности Украины (СБУ) посчитала призывом к экстремизму её песню «Маленькая страна».