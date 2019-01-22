Сын Бондарчука разводится с женой

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Фёдор Бондарчук, Сергей Бондарчук и Татиана Мамиашвили

Сергей Бондарчук и Татиана Мамиашвили разводятся спустя шесть лет брака. О кризисе в паре говорили уже давно.

Свадьба наследников громких фамилий в 2012 году был по-настоящему пышной и собрала множество именитых гостей. В семье родились две дочери — Маргарита и Вера. Фёдор Бондарчук души не чает во внучках. Разговоры о том, что в молодой семье не всё гладко, появились достаточно давно. На светских вечеринках Тата Мамиашвили появляется без супруга: делает селфи для своего аккаунта и общается с друзьями. О том, что пара уже подала на развод, сообщает портал Super.ru.

Совместных фотографий супругов в их аккаунтах не найти. Подписчики Мамиашвили, заподозрившие неладное, давно пытают девушку соответствующими вопросами. Но безрезультатно. Последнее, чем поделилась невестка Бондарчука, была фотография, на которой видно, что девушка заметно похудела.

«Продуктивные новогодние каникулы — научилась закусывать щёки и держать язык за зубами)) А чего добился ты?» — иронично заметила Мамиашвили.