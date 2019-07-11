https://static.news.ru/photo/42e60c22-a3f1-11e9-b3d9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: MediaPunch/face to face/Global Look Press

Старший сын голливудских актёров Анджелины Джоли и Брэда Питта Мэддокс решил обратиться в суд после своего совершеннолетия, чтобы отсудить братьев и сестёр у матери.

Скоро молодому человеку исполнится 18 лет и он сможет предъявить свои права. По словам Мэддокса, его братья и сёстры страдают из-за родителей. Дело в том, что Джоли и Питт до сих пор не договорились по поводу опеки над детьми, поэтому судебные тяжбы продолжаются, передаёт телеканал « 360 ».

Как писал News.ru, дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта 13-летняя Шайло Джоли-Питт на протяжении года принимает гормональные препараты для того, чтобы выглядеть более мужественно и в результате сменить пол.