https://static.news.ru/photo/3026781a-90f5-11e9-bd53-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сын продюсера Бари Алибасова Бари Алибасов-младший заявил, что забрал отца из НИИ имени Склифосовского. По его словам, через три дня знаменитость увезут в Казахстан.

Как ранее писал News.ru, медики рассказали о состоянии здоровья звёздного пациента. По их словам, Алибасов по-прежнему находится в реанимации, о его транспортировке в Казахстан речи не идёт. Сын продюсера заявлял, что намерен увезти его на реабилитацию в клинику США или Европы. Он заявлял, что они поедут за границу, «как только пройдёт угроза жизни».