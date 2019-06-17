Сын продюсера Бари Алибасова Бари Алибасов-младший заявил, что забрал отца из НИИ имени Склифосовского. По его словам, через три дня знаменитость увезут в Казахстан.
Как ранее писал News.ru, медики рассказали о состоянии здоровья звёздного пациента. По их словам, Алибасов по-прежнему находится в реанимации, о его транспортировке в Казахстан речи не идёт. Сын продюсера заявлял, что намерен увезти его на реабилитацию в клинику США или Европы. Он заявлял, что они поедут за границу, «как только пройдёт угроза жизни».