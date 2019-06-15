https://static.news.ru/photo/9ad603ce-8f4c-11e9-b851-fa163e074e61_1024.jpg Бари Алибсаов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Медики провели полное обследование организма продюсера Бари Алибасова. Оно показало положительные результаты. Композитора планируют увезти в Казахстан на реабилитацию, сообщил сын шоумена Бари Алибасов-младший.

17 июня пациента могут перевести в обычную палату или позволят семье забрать его домой, если не найдут новых осложнений.

Чувствует лучше себя. В понедельник, 17 июня, будет контрольная гастроскопия. Струп сошёл практически со всех ожогов, которые занимали где-то 20% поверхности желудка, сейчас же остались только две маленькие точечки, которые к понедельнику сойдут, — цитирует родственника РИА Новости .

Семье музыканта поступило предложение от высокопоставленных жителей Казахстана принять Алибасова на реабилитацию в горной местности.

Ему отдельное шале в горах должны предоставить. Выбор стоял между Германией ещё, но в Казахстане лечение отнюдь не хуже. Главное, чтобы не в Москве он приходил в себя, потому что к нему в реанимацию 15–20 человек в день самых разных пытаются пройти, — рассказал Алибасов-младший.

Бари Алибасов в тяжёлом состоянии был госпитализирован 4 июня после того, как выпил жидкость для очистки труб «Крот». Врачи НИИ им. Склифосовского диагностировали у него ожог пищевода четвёртой степени и других органов желудочно-кишечного тракта.

Ранее News.ru сообщал, что пропавшего кота продюсера Чучу обнаружили в одной из столичных школ кунг-фу.