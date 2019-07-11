https://static.news.ru/photo/99d224dc-917a-11e9-bb55-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бари Алибасов-младший заявил, что организаторы шоу «На самом деле» изначально хотели показать, что сын «зарабатывает на папе», чтобы поднять рейтинги программы. По его словам, редакторы изменили сценарий в последний момент.

Я умею обманывать детектор лжи: когда меня проверяют, он ничего не показывает. Мы договаривались, на каких вопросах я буду выдавать определенные эмоции, что мы подадим как правду, а что — как ложь, — сказал сын продюсера.

По его словам, в шоу можно заметить «нестыковки».

4 июня Алибасов попал в одну из московских клиник, случайно выпив жидкость для очистки труб. У музыканта якобы были диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Он проходил лечение в столичной клинике, а 17 июня был выписан.

Как ранее писал News.ru, Алибасов стал новым героем передачи «На самом деле», которую ведёт журналист Дмитрий Шепелев. Эксперты в студии выяснили, что музыкант отравился вовсе не химикатами.