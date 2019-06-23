Сын продюсера Бари Алибасова пообещал, что не будет претендовать на квартиру отца. По его словам, здоровье артиста его интересует больше, чем многомиллионная жилплощадь.
Пап, я не хочу квартиру у тебя отобрать, всё хорошо. Я очень рад, что ты вернулся, — сказал он отцу в эфире передачи на телеканале «Россия 1».
Ранее продюсер пригрозил лишить единственного сына наследства и отдать его «добрым мирянам». Причиной стала обида музыканта на отпрыска, который начал делить имущество при живом отце. В ответ Алибасов-младший заявил, что его не интересует завещание музыканта. Вопрос с наследством неактуален, поскольку половину всей недвижимости продюсер оформил на сына по достижении им 14 лет, писал News.ru.