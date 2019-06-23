Фото: b.alibasov/facebook.com

Бывшая участница группы SEREBRO жгучая брюнетка Елена Темникова опубликовала фотографию с белокурыми локонами. Поклонников новый образ не восхитил, большинство из них выразили надежду, что артистка не перекрасилась, а лишь примерила парик.

Что-то пошло не так, — подписала Темникова снимок, размещённый на её странице в Instagram. Позже она поинтересовалась у подписчиков: «Я — жесть?». В большинстве комментариев фолловеры дали положительный ответ на...