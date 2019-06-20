https://static.news.ru/photo/cf1badf8-8a53-11e9-b623-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Бари Алибасов/instagram.com

Сын известного продюсера Бари Алибасова прокомментировал заявление знаменитого отца о том, что он лишит его наследства. Он признался, что находится в глубоком шоке.

Я думаю, что у него в голове после седации перемешалась ситуация, с которой он пытался разобраться в семье Шукшиных, и ему после больницы кажется, что у нас в семье такая же история могла произойти по поводу квартиры, — заявил он в беседе с радиостанцией « Говорит Москва ».

Бари Алибасов-младший отметил, что уже отменил свои дела и срочно вылетает в Москву. Сын артиста не исключил, что отца могли настроить против него специально.

Либо у отца просто помутнение, либо дома ему кто-то под медикаментами начинает вкладывать непонятные факты, — резюмировал он.

Он подчеркнул, что его не интересует завещание музыканта. Вопрос с наследством неактуален, поскольку половину всей недвижимости продюсер оформил на сына по достижении им 14 лет.