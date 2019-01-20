Сыгравшая Мэри Поппинс актриса нашла мужа в астрале

https://news.ru/storage/news/82bde9b6494f8813a5a1dc00dc0091f4/7e94bd3f-a591-4096-9701-948278c7ffb5_850.jpg Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Наталья Андрейченко (слева)

Советская актриса Наталья Андрейченко, известная по картинам «Сибириада» и «Мэри Поппинс», заявила, что собирается в третий раз выйти замуж. 62-летняя артистка, которая всерьёз «подсела» на эзотерику, нашла будущего супруга в астрале.

По словам Андрейченко, её избранник уже предрешён.

«Он есть, но физически мы не встретились. В тонком мире мы уже встретились», — рассказала заслуженная артистка РСФСР Пятому каналу.

Актриса в 1991 году эмигрировала в Соединённые Штаты ко второму мужу — её коллеге Максимилиану Шеллу. С ним она прожила до 2005 года. Сейчас звезда советских фильмов руководит собственным духовным центром в Мексике.

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