https://static.news.ru/photo/255c44e8-a4cb-11e9-88d7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: syabitova_roza/instagram

Популярная телеведущая Роза Сябитова стала одним из новых участников возрождённого шоу «Форд Боярд». Однако она получила травму, выполняя задание.

Мне хотелось бы показать мощь зрелой женщины, а то у меня в команде один детский сад, — отметила Сябитова в интервью Starhit .

Женщина травмировалась во время конкурса «Ветряная мельница». Она должна была лечь на помост и постараться, не перевернув его, доползти до сундука, в котором находится ключ. Но Сябитова не удержалась и упала в воду. Врачи сразу же оказали ей необходимую помощь.

В обновлённом шоу встретятся десять тематических команд, в каждой из которых будет пять звёздных участников. Среди них — Анна Седокова, Виктория Боня, Екатерина Волкова, Алена Шишкова, Егор Дружинин, Эвелина Блёданс, Сергей Светлаков, Анна Цуканова-Котт и многие другие.

Как писал News.ru, участники перезапуска шоу «Форт Боярд» на телеканале СТС опубликовали фотографии со съёмок.