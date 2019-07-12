Популярная телеведущая Роза Сябитова стала одним из новых участников возрождённого шоу «Форд Боярд». Однако она получила травму, выполняя задание.
Мне хотелось бы показать мощь зрелой женщины, а то у меня в команде один детский сад, — отметила Сябитова в интервью Starhit.
Женщина травмировалась во время конкурса «Ветряная мельница». Она должна была лечь на помост и постараться, не перевернув его, доползти до сундука, в котором находится ключ. Но Сябитова не удержалась и упала в воду. Врачи сразу же оказали ей необходимую помощь.
В обновлённом шоу встретятся десять тематических команд, в каждой из которых будет пять звёздных участников. Среди них — Анна Седокова, Виктория Боня, Екатерина Волкова, Алена Шишкова, Егор Дружинин, Эвелина Блёданс, Сергей Светлаков, Анна Цуканова-Котт и многие другие.