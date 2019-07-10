https://static.news.ru/photo/c23b9338-a32a-11e9-8019-fa163e074e61_1024.jpg Светлана Лобода Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Популярная певица Светлана Лобода опубликовала провокационное фото, на котором девушка стоит абсолютно голая в стойке на голове. Фанаты артистки сразу же узнали, кто на самом деле запечатлён на кадре.

В Нижнем Новгороде я встану на сцене, — подписала публикацию артистка.

Интернет-пользователи атаковали звезду злостными комментариями, в которых говорилось, что она украла эту фотографию у одной популярной модели. В Сети эта девушка известна под ником «Nude Yoga Girl». Она получила популярность благодаря необычным снимкам.

Как ранее писал News.ru, Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе её сестры Ксении и украинского бизнесмена Артёма Аурсалади. Теперь поклонники артистки гадают, когда артистка уже представит общественности своего жениха, которого тщательно скрывает.