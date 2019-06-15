https://static.news.ru/photo/b632f10e-9069-11e9-9f52-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/lobodaofficial

Популярная украинская певица Светлана Лобода прокомментировала ссору с Сергеем Лазаревым, которая произошла на музыкальной премии.

Люди такие разные, такие странные... и порой так странно себя ведут, — заявила звезда, отвечая на вопрос о причине ссоры, в прямом эфире в Instagram.

Ранее появилась информация, что Лобода, ставшая певицей года, в финале «Премии» исполнила шесть треков. Именно это якобы помешало Лазареву выступить с номером, который он представил на Евровидении. После этого певец, получивший награду от МУЗ-ТВ за лучший музыкальный альбом, накричал на поп-исполнительницу, используя нецензурные выражения.

Как писал News.ru, Лобода выложила в соцсети коллаж, состоящий из двух фотографий: на одном снимке она запечатлена в детстве, а на другом — её старшая дочь Евангелина. Селебрити также призвала женщин рожать детей, потому что это «самое большое счастье».