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Итальянская актриса Моника Беллуччи, ранее неоднократно заявлявшая о том, что не собирается прибегать к услугам пластических хирургов ради сохранения красоты, изменила своё мнение на этот счёт.

В одном из интервью актриса, которой в сентябре исполнится 55 лет, допустила, что может решиться на подтяжку лица. Я вижу, каких превосходных результатов можно добиться при помощи хирургии. И говорю...