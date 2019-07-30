Певица Светлана Лобода побывала на концерте группы Rammstein в Москве. Исполнительница была на мероприятии в VIP-ложе. Как правило, в такие места размещают родственников и друзей выступающих.
Видео с концерта Лобода опубликовала на своей
Фанаты продолжительное время говорят о романе артистки с солистом коллектива Тиллем Линдеманном.
Ранее News.ru писал, что Лобода во время своего концерта продемонстрировала несколько номеров, костюмное решение которых крайне удивило зрителей. Поклонники увидели её нашумевший номер «Танцую волосами», в рамках которого Лобода танцует с несколькими партнёрами, у которых в буквальном смысле отсутствуют головы.