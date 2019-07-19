https://static.news.ru/photo/9824d1ce-aa4e-11e9-b5f4-fa163e074e61_1024.jpg Светлана Лобода Фото: Пресс-служба

Певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию состояния своих ног после одного из концертов. На снимке видно, что на одном колене исполнительницы появилась серьёзная гематома практически чёрного цвета.

Свою публикацию Лобода сопроводила подписью, в которой сообщила, что очень любит свою работу.

Но, как стало уже понятно, чем больше зал, тем больше я хромаю после, — добавила артистка.

Подписчики выразили обеспокоенность состоянием ног своего кумира. Они призвали Лободу беречь себя и своё здоровье.

Ранее News.ru писал, что Лобода во время своего концерта продемонстрировала несколько номеров, костюмное решение которых крайне удивило зрителей. Поклонники увидели её нашумевший номер «Танцую волосами», в рамках которого Лобода танцует с несколькими партнёрами, у которых в буквальном смысле отсутствуют головы.