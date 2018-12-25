Светлана Иванова сделала долгожданное заявление

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Светлана Иванова

Актриса вернулась на сцену после декрета

Светлана Иванова, ставшая мамой полгода назад, возвращается на сцену «Современника». Актриса отыграет первый спектакль спустя год перерыва.

Светлана Иванова делала паузу в театральной карьере. В мае актриса родила младшую дочь. Отец её детей — продюсер и режиссёр Джаник Файзиев. Долгое время пара не афишировала роман.

Спустя два месяца после вторых родов актриса вернулась к работе в кино. Она обрадовала поклонников: начались досъёмки продолжения сериала «Тест на беременность», которого зрители ждут с 2014 года. Артистка быстро вернулась в форму и удачно совмещает материнство со съемками, ведь обе её дочери почти всегда с ней на площадке.

Театральные поклонники Ивановой поздравляют её с возвращением на сцену. Артистка анонсировала его у себя в Instagram.