Светлана Иванова сделала долгожданное заявление

Светлана Иванова, ставшая мамой полгода назад, возвращается на сцену «Современника». Актриса отыграет первый спектакль спустя год перерыва.
Светлана Иванова делала паузу в театральной карьере. В мае актриса родила младшую дочь. Отец её детей — продюсер и режиссёр Джаник Файзиев. Долгое время пара не афишировала роман.
Спустя два месяца после вторых родов актриса вернулась к работе в кино. Она обрадовала поклонников: начались досъёмки продолжения сериала «Тест на беременность», которого зрители ждут с 2014 года. Артистка быстро вернулась в форму и удачно совмещает материнство со съемками, ведь обе её дочери почти всегда с ней на площадке.
Театральные поклонники Ивановой поздравляют её с возвращением на сцену. Артистка анонсировала его у себя в Instagram.
«Сегодня я возвращаюсь в театр после годового перерыва… Это волнение, мурашки и счастье… И бесконечное повторение текста», — написала Иванова. Выход актрисы из декрета совпал с возвращением театра «Современник» в родное задание на Чистопрудном бульваре после капитального ремонта. В репертуаре Светланы Ивановой два спектакля.