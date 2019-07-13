https://static.news.ru/photo/b20be2b4-a565-11e9-8922-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Лазарев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Бронзовый призёр Евровидения Сергей Лазарев отсутствовал на свадебном торжестве своего друга, экс-участника группы Smash Влада Топалова и телеведущей Регины Тодоренко.

Артист не поздравил лично новоиспечённых супругов в Сорренто. Он не смог приехать на церемонию бракосочетания в Италию из-за плотного гастрольного графика.

Как жаль, что я не смог быть с вами. Дико расстроился, — написал Лазарев в комментариях под постом Топалова в Instagram.

Топалов опубликовал несколько видеороликов с торжества. На кадрах молодожёны исполняют первый свадебный танец, трогательно признаются в любви друг к другу, а после устраивают вечеринку на берегу моря для своих гостей.

Певец Влад Топалов и бывшая ведущая «Орла и решки» Регина Тодоренко опубликовали свои свадебные клятвы. Они пообещали любить друг друга до конца жизни и хранить верность. Пара обменялась кольцами на юге Италии в городе Сорренто. Они несколько дней жили в трёхэтажной вилле. Только её аренда обошлась им в 4,5 миллиона рублей, рассказали в окружении знаменитостей. На свадебное торжество они потратили больше семи миллионов рублей, писал News.ru.