https://static.news.ru/photo/2bac637a-a181-11e9-91d6-fa163e074e61_1024.jpg Регина Тодоренко и Влад Топалов Фото: instagram.com/reginatodorenko

Певец Влад Топалов потратил на свадьбу с бывшей ведущей «Орла и решки» Региной Тодоренко свыше семи миллионов рублей. Пара обменялась кольцами на юге Италии в городе Сорренто.

Молодожёны несколько дней жили в трёхэтажной вилле. Только её аренда обошлась им в 4,5 миллиона рублей, рассказали в окружении знаменитостей.

На праздничный стол было потрачено около миллиона рублей. Свадебные блюда готовил итальянский шеф-повар, сообщает «СтарХит».

Белое платье невесты с глубоким декольте стоило 750 тысяч рублей. Певец был в классическом костюме. Его цену издание не называет. А сама организация праздника стоила более полумиллиона рублей.

На свадьбу приехали близкие и друзья пары, всего около 50 человек. Влад Топалов и Регина Тодоренко расписались ещё в 2018 году. Семь месяцев назад супруги впервые стали родителями — у них родился сын Михаил.

Ранее Тодоренко призналась, что мечтает о втором ребёнке, а также рассказала, что перед торжеством в Италии её охватил самый настоящий предсвадебный психоз.