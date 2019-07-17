Дмитрий Шепелёв Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелёв старается не только строить карьеру, но и уделять внимание воспитанию ребёнка, с которым, как заявил в Instagram гражданский супруг скончавшейся в 2015 году певицы Жанны Фриске, он пытается проводить минимум три часа в день.

Я стараюсь выстраивать свой день так, чтобы проводить с ребёнком хотя бы час утром и два вечером. Понимаю, с точки зрения человека, который строит карьеру, это звучит абсурдно. Только я не хочу пропускать жизнь ребёнка. Поэтому стараюсь успеть везде, — написал в соцсети Шепелев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Несколько слов на тему времяпровождения с детьми. Как-то на корпоративном мероприятии от одного из руководителей услышал тост о преданности своему делу. Он говорил: «Когда я возвращаюсь с работы, дети уже спят. Когда ухожу на работу - еще спят». Помню, тогда меня это потрясло. Я стараюсь выстраивать свой день так, чтобы проводить с ребенком хотя бы час утром и два вечером. Понимаю, с точки зрения человека, который строит карьеру это звучит абсурдно. Только я не хочу пропускать жизнь ребенка. Поэтому стараюсь успеть везде. Сейчас пора летних отпусков. Ото многих слышу на вопрос «чем займешься?» ответ «побуду с семьей, детьми». Как вы считаете, это решение - год посвятить работе и несколько недель семье? Спрашиваю совершенно без сарказма (без споров соглашусь, что это я сумасшедший папаша, но все же). Сколько ваш мужчина проводит времени с детьми? И как лучше: по несколько часов в день или раз в год в отпуске достаточно? #60секунд

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)

Телеведущий назвал себя «сумасшедшим папашей» и спросил у подписчиков, правильно ли проводить две недели в году со своими детьми в отпуске, а всё остальное время работать.

Как ранее сообщал News.ru, в Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет. Отец мальчика Дмитрий Шепелев не желает афишировать сына, поэтому фото Платона появляются крайне редко. Сам телеведущий объяснил своё нежелание показывать сына на публике, так как не хочет, чтобы к Платону было приковано излишнее внимание.

News.ru в соцсетях