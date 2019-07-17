https://static.news.ru/photo/b775a120-a887-11e9-aa68-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Шепелёв Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелёв старается не только строить карьеру, но и уделять внимание воспитанию ребёнка, с которым, как заявил в Instagram гражданский супруг скончавшейся в 2015 году певицы Жанны Фриске, он пытается проводить минимум три часа в день.

Я стараюсь выстраивать свой день так, чтобы проводить с ребёнком хотя бы час утром и два вечером. Понимаю, с точки зрения человека, который строит карьеру, это звучит абсурдно. Только я не хочу пропускать жизнь ребёнка. Поэтому стараюсь успеть везде, — написал в соцсети Шепелев.

Телеведущий назвал себя «сумасшедшим папашей» и спросил у подписчиков, правильно ли проводить две недели в году со своими детьми в отпуске, а всё остальное время работать.

Как ранее сообщал News.ru, в Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет. Отец мальчика Дмитрий Шепелев не желает афишировать сына, поэтому фото Платона появляются крайне редко. Сам телеведущий объяснил своё нежелание показывать сына на публике, так как не хочет, чтобы к Платону было приковано излишнее внимание.