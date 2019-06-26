https://static.news.ru/photo/a3e80eb4-984b-11e9-b009-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов начали процедуру взыскания долгов с умершей Юлии Началовой.

Исполнительница скончалась 16 марта на 39-м году жизни в одной из московских больниц. Отец артистки сообщил, что причиной смерти стала остановка сердца, которую спровоцировал сильнейший воспалительный процесс. Соболезнования родным и близким выразили её поклонники и коллеги по сцене.

19 марта 2019 года судебный участок № 935 Дорогомиловского района Москвы возбудил дело о взыскании с Началовой налогов и сборов, включая пени, на сумму 47016,90 рублей.

Юрист заявил, что долги певицы лягут на её дочку и родителей, так как по закону родственники обязаны принять на себя все финансовые обязательства умершего, передаёт « Дни.ру ».

Как писал News.ru, продюсер Андрей Загорский, который снимает фильм об умершей Юлии Началовой, выразил своё отношение к идеям поклонников об увековечивании её имени. Из всех обсуждаемых фанатами вариантов — от переименования улиц до постройки храма — приемлемым он считает мемориальную доску на доме, где жила певица.