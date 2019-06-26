Фото: АГН «Москва»

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов начали процедуру взыскания долгов с умершей Юлии Началовой.

Исполнительница скончалась 16 марта на 39-м году жизни в одной из московских больниц. Отец артистки сообщил, что причиной смерти стала остановка сердца, которую спровоцировал сильнейший воспалительный процесс. Соболезнования родным и близким выразили её поклонники и коллеги по сцене.

19 марта 2019 года судебный участок № 935 Дорогомиловского района Москвы возбудил дело о взыскании с Началовой налогов и сборов, включая пени, на сумму 47016,90 рублей.

Юрист заявил, что долги певицы лягут на её дочку и родителей, так как по закону родственники обязаны принять на себя все финансовые обязательства умершего, передаёт «Дни.ру».

Как писал News.ru, продюсер Андрей Загорский, который снимает фильм об умершей Юлии Началовой, выразил своё отношение к идеям поклонников об увековечивании её имени. Из всех обсуждаемых фанатами вариантов — от переименования улиц до постройки храма — приемлемым он считает мемориальную доску на доме, где жила певица.

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