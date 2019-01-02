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Суд обязал Спейси явиться на заседание

Кевин Спейси Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Кевин Спейси

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Суд округа Кейп энд Айлендс, штат Массачусетс, США обязал американского актёра Кевина Спейси явиться на слушания дела о попытке изнасилования. Таким образом, судья проигнорировал ходатайство знаменитости о возможности не присутствовать в зале лично.

В прошлом году экс-телеведущая Хизер Унру обвинила Спейси в попытке изнасилования её сына в июле 2016 года. Она заявила, что артист спаивал молодого человека и домогался его, ощупав интимные части тела. Сама жертва позиционирует инцидент как изнасилование, сообщает «Российская газета».

Ранее News.ru писал, что Спейси намерен заявить суду о своей невиновности в сексуальных домогательствах к 19-летнему молодому человеку. При этом звезда не собиралась присутствовать на заседании.


#суд #обвинение #попыткаизнасилования #КевинСпейси
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