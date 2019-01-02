Суд обязал Спейси явиться на заседание

Суд округа Кейп энд Айлендс, штат Массачусетс, США обязал американского актёра Кевина Спейси явиться на слушания дела о попытке изнасилования. Таким образом, судья проигнорировал ходатайство знаменитости о возможности не присутствовать в зале лично.
В прошлом году экс-телеведущая Хизер Унру обвинила Спейси в попытке изнасилования её сына в июле 2016 года. Она заявила, что артист спаивал молодого человека и домогался его, ощупав интимные части тела. Сама жертва позиционирует инцидент как изнасилование, сообщает «Российская газета».
Ранее News.ru писал, что Спейси намерен заявить суду о своей невиновности в сексуальных домогательствах к 19-летнему молодому человеку. При этом звезда не собиралась присутствовать на заседании.