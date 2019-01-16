Композитор из Сочи проиграл «Чику» Александру Ревве

https://news.ru/storage/news/efccfa42788517e35ba024839cf38a80/7ea4d17c-0865-4553-8d6f-2f1492e43ac6_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Кунцевский суд Москвы отказал сочинскому музыканту Руслану Кагарманову в удовлетворении иска о плагиате в отношении Александра Реввы. Мужчина обвиняет популярного шоумена в том, что тот украл у него один из музыкальных хитов — песню «Чика».

Композицию Ревва исполняет на эстраде в образе одного из своих персонажей — харизматичного ловеласа Артура Пирожкова.

Сочинец намерен обжаловать решение в Мосгорсуде.

«Я буду реваншироваться. Подаем в Мосгорсуд. Там договариваться будет посложнее и дороже. Моя задача — идти до конца. Когда я подавал иск, я сказал себе, что доведу иск до конца», — сказал Кагарманов телеканалу «360».

Композитор добавил, что готов при необходимости дойти до Верховного суда.

По словам Кагарманова, он написал песню с таким же названием в 2016 году, а в исполнении Пирожкова лишь слегка изменены текст и мотив, но оставлена «хитовая составляющая».

Ревва впервые исполнил песню «Чика» в мае 2018 года. О претензиях сочинского музыканта не распространяется, заявляя лишь, что тот делает это ради пиара.

Ранее шоумен, как cообщал News.ru, посоветовал мужчине становиться в очередь из обиженных. По словам певца, его постоянно пытаются уличить в плагиате.