https://static.news.ru/photo/ac087f28-a9aa-11e9-8aea-fa163e074e61_1024.jpg Филипп Киркоров Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Строительная компания, проводившая ремонт в загородном особняке певца Филиппа Киркорова, требует с него 7,5 млн рублей. Артист выплатил за отделку своих владений, только часть суммы, остальное не отдаёт, утверждает директор фирмы.

Ремонт король сцены проводил в 2017 году, директор Киркорова Геннадий Рыбак также считает, что отношения с фирмой надо выяснять в суде, пишет «KP.RU».

Ситуацию разъяснила приятельница Киркорова, которую издание не называет. Она рассказала, что сложившаяся ситуация — сродни той, что случилось у Волочковой. С балерины также через суд взыскивала деньги строительная фирма, но ремонт оказался некачественным. У Киркорова имеются претензии к ремонту.

Ранее News.ru сообщал, что российский поп-исполнитель Филипп Киркоров попал в курьёзную ситуацию во время модного показа итальянского бренда. В ходе представления лошадь, находившаяся на сцене, схватила певца за рубашку и попыталась её съесть.