Стриженова показала фигуру после похудения

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Екатерина Стриженова

Телеведущая избавилась от 10 лишних килограммов

Телеведущая благодаря диете избавилась от лишних килограммов. По словам Екатерины Стриженовой, теперь она боится возвращаться к привычному меню.

Четыре месяца ведущая программы «Доброе утро» вела борьбу с лишними килограммами. На протяжении этого времени актриса периодически делилась с подписчиками впечатлениями. И не скрывала, что работа над фигурой даётся ей с боем. А началось всё с того, что незнакомый тренер предложил ей свои услуги, заявив, что через несколько месяцев Стриженова не узнает себя в зеркале. Теледива согласилась при условии, что коуч будет приезжать к ней в «Останкино», а заниматься они будут в её гримёрке, где даже установили специальную степ-платформу. Стриженова раз за разом заставляла себя заниматься спортом, который, честно признаётся, она не любит.

Огромную роль сыграла кетодиета, предполагающая урезание углеводов. Насыщение происходит за счёт большого количества жиров в меню. Хотя диетологи предупреждают: долгое время придерживаться подобной диеты нельзя. Екатерина Стриженова не нарушила режим даже в новогодние праздники. Теперь признаётся, что боится потерять форму и внимательно следит за тем, что ест.

Подписчики засыпали Стриженову комплиментами.

«Пример для подражания! Осталось понять как „закрывать рот“ когда мозг просто хочет съесть неправильный продукт. Катюша выглядите прекрасно. Удачи Вам, здоровья и творческих успехов», «КАк вы похудели! Нужно всеми силами держать форму теперь!», «Выглядите прекрасно, как девушка!» — пишут фолловеры.