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Стало известно состояние здоровья Жванецкого

Михаил Жванецкий Natalia Shakhanova/Global Look Press

Михаил Жванецкий

шоу-бизнес [ версия для печати ]
Екатерина Рождественская поделилась свежим фото сатирика

Дочь Роберта Рождественского опубликовала в соцсетях снимок Михаила Жванецкого. Сатирик выглядит на снимке здоровым и полным сил.

На похоронах Романа Карцева 4 октября Алла Пугачёва, произносившая речь у гроба, обмолвилась о здоровье Михаила Жванецкого: «Видела его недавно, он даже говорить не может». Екатерина Рождественская поделилась снимком Михаила Жванецкого, которого встретила в гостях. На фото сатирик выглядит бодрым, а 10 февраля 2019 года у него концерт в Минске.

«Встретила в гостях совершенно восхитительного Жванецкого! Прекрасный, озорной, хитрый, интересующийся, неравнодушный, не душный, одним словом — шикарный! А взгляд, вы посмотрите на этот молодецкий взгляд! Вот ведь, а?» — восхищается Екатерина Рождественская.

Фолловеры дочери поэта поинтересовались, был ли в руках Жванецкого знаменитый портфель. Екатерина не преминула ответить: «С собой!»

«Обожаю! Класс!!!» «Искромётный юмор, люблю его!», «Просто гений», «Обожаю гения, не раз бывала на концертах в Минске, в очередной раз полечу на крыльях 10 февраля», — пишут поклонники.


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