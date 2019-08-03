https://static.news.ru/photo/7e512f1c-b5da-11e9-9c2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Заработки звёзд российской эстрады давно перестали быть секретом для широкой публики. На этот раз стало известно, сколько получает певица и ведущая телепроекта канала ТНТ Ольга Бузова. По подсчётам Forbes , за один рекламный пост в Instagram знаменитость зарабатывает около миллиона рублей.

У Бузовой более 16,1 млн подписчиков. Это самый большой показатель российского сегмента Instagram. Как отмечает издание, в ноябре 2017-го она даже вошла в глобальный топ-3 сервиса, опередив по количеству просмотров Stories саму Ким Кардашьян.

После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым в 2017 году девушка активно занимается певческой деятельностью. Основным доходом являются гонорары с выступлений, а также отчисления с рекламных контрактов. Звезда является лицом нескольких крупных брендов. Среди них — Head & Shoulders (Procter & Gamble) и Johnson & Johnson. По некоторым оценкам, суммы контрактов варьируются от $200 тыс. до $500 тыс.

Ранее, как писал News.ru, Бузова присоединилась к обсуждению лесных пожаров в Сибири.